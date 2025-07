Licenciamento de veículos com placa final 3 é prorrogado para setembro em MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) alterou o prazo para o pagamento do licenciamento de veículos com final de placa “3”. A nova data de vencimento foi fixada para o mês de setembro de 2025.

A mudança foi oficializada por meio da Portaria nº 184, publicada na edição desta sexta-feira (25) do Diário Oficial do Estado. O ajuste modifica o Calendário Anual de Licenciamento de Veículos vigente em todo o estado.

Conforme o documento, o novo prazo é válido para o exercício de 2025 e já tem efeito retroativo a 1º de janeiro deste ano. A portaria foi assinada pelo diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Espíndola Trindade.

Com isso, os proprietários de veículos com placa final “3” terão mais tempo para regularizar o licenciamento, que antes tinha vencimento previsto em meses anteriores do calendário original.