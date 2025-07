Ouvidoria da CPI do Transporte acolheu 641 denúncias e conclusão será dia 15 de agosto

A Câmara Municipal de Campo Grande divulgou o relatório consolidado da Ouvidoria da CPI do Transporte Público, que recebeu 641 denúncias durante os trabalhos investigativos da comissão. As principais reclamações feitas pelos usuários do transporte coletivo da Capital envolvem a má conservação dos ônibus, superlotação e a ausência de veículos nas linhas.

O documento destaca que 452 queixas foram catalogadas em temas especificados pelos denunciantes, sendo o maior volume de denúncias (168, o equivalente a 37,2%) está relacionado à falta de manutenção e ao estado precário dos veículos. Os relatos envolvem ônibus quebrados, sujos, com defeitos e em condições inadequadas de uso. A superlotação aparece como a segunda queixa mais frequente, com 79 registros (17,5%), seguida pela falta de ônibus, que gerou 59 manifestações (13,1%).

Outros pontos abordados no relatório foram atrasos constantes (34 queixas), atendimento precário aos usuários (21), má gestão do sistema (10) e condutas inadequadas por parte de motoristas (5). Ainda foram recebidas sugestões de melhoria (5) e denúncias não especificadas (4).

A análise também apontou que os problemas de ordem estrutural, como a conservação da frota e a falta de veículos, representam mais da metade das denúncias (50,3%). Já os de natureza operacional, como superlotação, pontualidade e mau atendimento, somam 29,6% dos relatos.

Do total de registros, a maioria veio da Região Sul da cidade (27%), seguida da Região Central (16,2%) e da Região Norte (7,7%). Em 28,5% dos casos, não foi possível identificar a localidade da ocorrência.

A CPI do Transporte foi criada com o objetivo de investigar a qualidade e os contratos do serviço de transporte público em Campo Grande. A Ouvidoria, como canal direto com a população, foi essencial para reunir provas e subsidiar os trabalhos dos vereadores.

Entre as recomendações apresentadas com base no relatório da Ouvidoria estão o investimento urgente em manutenção da frota, ampliação do número de veículos em circulação, melhoria na gestão do sistema e atenção especial à Região Sul da Capital. A implantação de um sistema de monitoramento da pontualidade e da qualidade do serviço também foi indicada como prioridade.

A CPI do Transporte Público encontra-se em sua última fase, de confecção do relatório final das investigações. A divulgação desse relatório está prevista para acontecer até o dia 15 de agosto.