Jovem é encontrado morto com marcas de tiros em ciclovia de Campo Grande

Um jovem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (25), em uma ciclovia localizada na Avenida Lúdio Martins Coelho, na região do Jardim Leblon, em Campo Grande. O corpo apresentava marcas de tiros e está sendo preservado por policiais militares até a chegada das equipes da Polícia Civil e da perícia.

Segundo informações preliminares, o corpo foi descoberto por um militar do Exército, que seguia de bicicleta pela ciclovia em direção à Avenida Duque de Caxias. O local fica em meio à vegetação, e, a princípio, o capacete na cabeça da vítima levantou a suspeita de um possível acidente. No entanto, ao se aproximar, o militar percebeu que o jovem estava sem vida e acionou a polícia imediatamente.

Os primeiros policiais a chegarem ao local confirmaram a presença de perfurações provocadas por arma de fogo no corpo. Ainda não se sabe se há outros sinais de violência. O Corpo de Bombeiros também foi chamado, mas apenas para constatar o óbito.

A vítima vestia moletom, tênis, casaco e calça, e aparenta ser jovem. Até o momento, sua identidade não foi confirmada. Equipes da Polícia Civil e da perícia criminal estão a caminho para realizar os procedimentos necessários e dar início às investigações.

A ciclovia permanece interditada durante os trabalhos das autoridades. O caso será investigado como homicídio.

