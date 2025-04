Jovem em surto invade quatro casas e causa pânico em moradores da Vila Margarida

Um jovem de 19 anos causou momentos de terror para moradores da Vila Margarida, no início da tarde desta sexta-feira (18), feriado da Sexta-feira Santa. Em surto, supostamente provocado pelo uso excessivo de álcool e drogas, o rapaz invadiu pelo menos quatro residências, pulando muros, danificando cercas elétricas e se ferindo com gravidade nos braços, pernas e mãos.

O caso aconteceu por volta do meio-dia. De acordo com testemunhas, o jovem mora nos fundos das casas que foram invadidas e, em um momento de agitação extrema, começou a escalar os muros das residências vizinhas, atravessando concertinas e sistemas de segurança que lhe causaram diversos ferimentos. Com o corpo coberto de sangue, ele entrou em uma das casas e provocou pânico nos moradores.

“Parecia que ele estava fugindo de alguma coisa, queria sair, foi batendo nas coisas, deixando sangue por todos os lados”, relatou, ainda assustado, um dos moradores invadidos.

Sem demonstrar controle, o jovem continuou sua escalada por outras três casas vizinhas, repetindo o mesmo padrão: pulava muros, se machucava ainda mais e assustava quem estava dentro dos imóveis. O tumulto só teve fim com a chegada da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Conforme informado pela PM, o jovem reside na rua de trás e, segundo testemunhas, havia consumido bebidas alcoólicas e entorpecentes antes do surto. Familiares dele estiveram no local e acompanharam o atendimento. Nenhum dos vizinhos invadidos registrou boletim de ocorrência contra o rapaz.

O Corpo de Bombeiros realizou os primeiros socorros e o encaminhou para uma unidade de saúde da região. A última casa invadida estava vazia no momento da invasão. Quando a moradora retornou e se deparou com a situação, ficou em choque. “Estou pasma, não estou acreditando nisso”, declarou.

Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém além do jovem se feriu. A polícia deve apurar se há necessidade de encaminhamento para atendimento psicológico ou outras medidas em relação ao episódio.

