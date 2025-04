PRF apreende mais de uma tonelada de maconha após perseguição na BR-060, em Campo Grande

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.081 quilos de maconha na manhã dessa quinta-feira (17), em Campo Grande. A droga foi localizada em um veículo Fiat Siena, após perseguição na BR-060.

Segundo a PRF, os agentes realizavam fiscalização de rotina quando deram ordem de parada ao motorista do carro, que desobedeceu e tentou fugir em alta velocidade. Durante o acompanhamento tático, o condutor saiu da pista e abandonou o veículo, fugindo a pé por uma área de mata. Ele foi alcançado e preso pouco depois.

Dentro do carro, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha, que totalizaram mais de uma tonelada do entorpecente. Aos agentes, o suspeito confessou que havia pegado a droga em Ponta Porã e que faria a entrega em Campo Grande.

Ainda conforme a polícia, o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele foi encaminhado à Central de Polícia Especializada (Cepol), e o veículo com a carga ilícita foi levado à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), na capital.

O caso será investigado, e a PRF destacou que ações de combate ao tráfico de drogas seguem sendo intensificadas nas rodovias federais que cortam o Estado.

