Homem é encontrado morto com tiros na cabeça em estrada rural de Rio Brilhante

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto no final da manhã desta sexta-feira (18), em uma estrada de terra que dá acesso ao assentamento São Judas, no município de Rio Brilhante, a cerca de 160 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pelo portal Rio Brilhante em Tempo Real, o corpo foi descoberto por moradores que passavam pelo local e acionaram imediatamente a polícia. A vítima apresentava, pelo menos, três ferimentos provocados por disparos de arma de fogo na cabeça.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram deslocadas para o local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. Até o momento, não há informações sobre a identidade do homem, nem sobre a motivação do crime.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso. Moradores da região estão sendo ouvidos, e imagens de câmeras de segurança de propriedades próximas podem ajudar nas investigações. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação e exames necroscópicos.

A estrada onde o corpo foi encontrado é pouco movimentada e utilizada principalmente por moradores do assentamento e trabalhadores rurais. A ocorrência chocou os moradores da região, que relataram não ter ouvido disparos na noite anterior.

A polícia pede que qualquer informação que possa contribuir com a investigação seja repassada de forma anônima pelo Disque Denúncia, através do telefone 181.

