Internado há uma semana, Bolsonaro segue na UTI sem previsão de alta, mas apresenta melhora clínica

Uma semana após ser internado em estado delicado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, sem previsão de alta. A informação foi confirmada em boletim médico divulgado nesta sexta-feira (18), que aponta melhora nos indicadores clínicos e laboratoriais do paciente.

Segundo o comunicado, Bolsonaro “mantém boa evolução clínica, sem dor e sem outras intercorrências”. Ainda de acordo com os médicos, as tomografias de controle realizadas nas últimas horas não indicaram complicações ou novas intercorrências. Apesar dos avanços, ele segue em jejum oral, recebendo nutrição exclusivamente por via intravenosa.

Internado inicialmente no Rio Grande do Norte na sexta-feira passada (11), o ex-presidente foi transferido para Brasília no sábado (12). No domingo (13), passou por uma cirurgia de 12 horas — a mais longa desde o atentado a faca que sofreu em 2018 — para tratar uma obstrução intestinal. Desde então, Bolsonaro permanece sob cuidados intensivos, com restrição de visitas e acompanhamento constante das equipes médica e fisioterapêutica.

No boletim, os profissionais responsáveis pelo tratamento ressaltam que Bolsonaro tem conseguido fazer caminhadas fora do leito, sob orientação da fisioterapia motora e respiratória. No entanto, não há previsão de quando ele poderá deixar a UTI.

Nesta sexta, o próprio ex-presidente se manifestou em suas redes sociais, publicando uma nova foto onde aparece deitado e comentando sua rotina hospitalar. “Os últimos dias têm exigido de mim silêncio, paciência e dedicação total à recuperação. Mesmo na UTI, sigo firme”, escreveu.

A equipe médica responsável pela recuperação de Bolsonaro inclui especialistas das áreas de cirurgia, cardiologia e terapia intensiva. Entre os nomes estão o médico-chefe da equipe cirúrgica, Dr. Cláudio Birolini, e o diretor médico do hospital, Dr. Guilherme Meyer.

O estado de saúde do ex-presidente segue sendo acompanhado de perto por aliados e apoiadores, e atualizações têm sido divulgadas regularmente por meio de boletins oficiais e redes sociais.

