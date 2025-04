Jovem é queimada com água fervente pelo namorado após ataque de ciúmes em Campo Grande

Uma jovem foi brutalmente agredida e queimada com água fervente pelo namorado durante a madrugada de terça-feira (29), no bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. O crime ocorreu após uma discussão motivada por ciúmes do companheiro, com quem ela mantinha um relacionamento há apenas dois meses.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal estava em um bar consumindo bebidas alcoólicas quando o agressor passou a demonstrar comportamento violento, alegando desconforto com o fato de a namorada estar usando um vestido. A discussão teve início no local e continuou até a chegada dos dois à residência onde moravam.

Já em casa, a jovem relatou que estava cozinhando quando foi asfixiada pelo namorado. Na tentativa de se defender, desferiu alguns tapas, mas foi agredida com socos no rosto e, em seguida, empurrada contra o fogão. Uma panela com água fervente virou sobre seu braço, causando queimaduras visíveis.

Apesar da gravidade da situação, a vítima não aceitou acompanhamento para retornar à residência e recolher seus pertences, mas solicitou medida protetiva contra o agressor. O caso foi registrado na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) como lesão corporal dolosa e violência doméstica.

A identidade da vítima está sendo preservada conforme determina a legislação de proteção à mulher. O agressor ainda não foi preso, e a polícia segue com a apuração do caso.

