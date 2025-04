Câmara Municipal homenageia Jaime Valler por serviços prestados ao Jornalismo

Em alusão ao Dia Municipal do Jornalista, a Câmara Municipal de Campo Grande realizou a Sessão Solene de Outorga da Medalha Legislativa “Priscilla Sampaio” em homenagem aos comunicadores que se destacaram por seus serviços prestados ao Jornalismo local, entre eles Jaime Valler, diretor do Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, que emprega mais de 600 colaboradores, com 23 anos de fundação.

A solenidade foi instituída pela Lei n. 4.828/10 e pelas Resoluções n. 1.210/15 e n. 1.282/18 reconhece a importância do trabalho desenvolvido pelos jornalistas. Autor da proposição, vereador Junior Coringa (PP), destacou jornalismo raiz adotado pelo empresário. “É uma sessão esperada, uma porque a maioria das pessoas que são prestigiadas no ano são pessoas que contribuíram. A gente também percebe o nascimento de novos jornalistas com essa pegada de inovação, mas a gente também não pode esquecer dos pioneiros, por isso que veio essa lembrança de a gente homenagear o Jaime e homenagear também o Arthur Mário”.

Coringa ressaltou referência no estado. “O jaime Valler vem nessa pegada do jornalismo raiz, ele traz essa inovação e também é uma pessoa que gera emprego, gera renda, isso é importante. E essa homenagem, eu tenho certeza absoluta que para ele vai ser muito importante ser lembrado, como para o Arthur também, são duas pessoas, duas figuras importantíssimas para a Capital”.

Jaime Valler, é natural de Maringá, casado com Lídia Valler e pai de três filhos veio morar com sua família em Campo Grande onde conquistou vários títulos como cidadão sul mato-grossense, medalha de honra e mérito entre outras. Na Capital ele abriu uma empresa de curtume, anos depois passou a oferecer serviços de coleta e reciclagem de restos de animais gerado pelos frigoríficos, também fundou a indústria química central do Brasil (quicebras).

A fundação do Jornal O Estado ocorreu em 2002 “No início não foi fácil, mas hoje somos um prestador de serviços para a população. Esse é o nosso compromisso”, afirma o diretor. Hoje a empresa de Valler além do jornal impresso, implantou o site www.oestadoonline.com.br no ano de 2014 e em 2017 criou a TV Web O Estado Online, que está disponível no site da empresa como TV Play. Hoje o jornal O Estado fez uma parceria com a Agência Xinhua da China e o jornal é divulgado na china e vários outros países.

Por Carol Chaves

