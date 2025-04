Adolescente é apreendida suspeita de matar a própria filha de 8 meses no Paraguai

Uma adolescente de 15 anos é apontada pelas autoridades paraguaias como a principal suspeita de matar a própria filha, de apenas 8 meses de vida, na cidade de Capitán Bado, vizinha à brasileira Coronel Sapucaia, a cerca de 396 quilômetros de Campo Grande. O corpo da bebê foi encontrado na manhã de terça-feira (29), em um matagal de uma comunidade indígena da região.

De acordo com a médica legista que realizou a perícia, a causa da morte foi estrangulamento. A criança também apresentava uma lesão no queixo, segundo informações divulgadas pela imprensa local. A suspeita foi apreendida e levada para a cidade de Pedro Juan Caballero, onde o caso segue em investigação.

As investigações estão sendo conduzidas pela promotora Ester Giménez e pelo delegado Francisco López, que confirmaram o envolvimento da adolescente no crime. Em respeito às legislações paraguaias de proteção à infância e à adolescência, os nomes da vítima e da suspeita não foram divulgados.

O caso provocou forte comoção na região de fronteira. A notícia do assassinato da bebê repercutiu intensamente na imprensa paraguaia, sendo destaque no jornal ABC Color, que classificou o crime como “chocante” e “de profunda tristeza para a comunidade”.

As autoridades seguem apurando a motivação e as circunstâncias da morte. Até o momento, não há informações oficiais sobre o que levou a jovem mãe a cometer o crime, e novas diligências estão previstas nos próximos dias.

