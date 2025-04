São Paulo e Fluminense largam com vitória na terceira fase da Copa do Brasil; Internacional vence, e Atlético-MG e Fortaleza empatam

A rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil teve uma noite movimentada nesta terça-feira (29), com vitórias apertadas de São Paulo, Fluminense e Internacional, além de empates nos duelos envolvendo Atlético-MG e Fortaleza. Os jogos foram marcados por reviravoltas, gols no fim e atuações que alternaram entre o brilho individual e a crítica da torcida.

São Paulo vence Náutico com dois gols de Luciano no Morumbi

No estádio do Morumbi, o São Paulo saiu atrás, mas virou para cima do Náutico e venceu por 2 a 1, garantindo vantagem mínima para o jogo de volta, no dia 20 de maio, nos Aflitos.

O time pernambucano surpreendeu logo aos 16 minutos, com Caio Vitor, que marcou após chute de fora da área e desvio em Rafael. A resposta do Tricolor veio quatro minutos depois, com Luciano, que empatou aproveitando cruzamento de Lucas Ferreira.

O segundo gol são-paulino saiu logo aos 52 segundos da segunda etapa, novamente com Luciano, após assistência de Marcos Antônio. Apesar do domínio no início do segundo tempo, o São Paulo perdeu intensidade e viu o Náutico crescer no jogo, sem, no entanto, conseguir o empate. O técnico Luis Zubeldía comemorou a vitória, mas sabe que o confronto ainda está em aberto.

Fluminense supera Aparecidense com gol solitário de Keno

No Maracanã, o Fluminense venceu a Aparecidense por 1 a 0, com gol de Keno aos 36 minutos do segundo tempo. Apesar do triunfo, a atuação não convenceu a torcida, que vaiou o time tanto no intervalo quanto ao final do jogo.

O time carioca teve o controle das ações, mas encontrou dificuldades para furar a defesa goiana. O goleiro Matheus Alves foi destaque com boas defesas, e a Aparecidense ainda ameaçou em contra-ataques. A definição da vaga fica para o dia 21 de maio, no jogo de volta.

Internacional marca no fim e vence com emoção no Beira-Rio

Em Porto Alegre, o Internacional garantiu vantagem ao bater o Maracanã-CE por 1 a 0, com gol de Gustavo Prado aos 48 minutos do segundo tempo. A partida teve dois gols anulados com auxílio do VAR e um pênalti desperdiçado por Alan Patrick.

Com a vitória, o Colorado joga por um empate na volta, em 22 de maio, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Atlético-MG e Fortaleza empatam fora de casa e decidem em casa

O Atlético-MG ficou no 2 a 2 com o Maringá, no Estádio Willie Davids, em jogo recheado de emoção. O time paranaense abriu 2 a 0 com Maranhão e um gol contra de Fausto Vera, mas o Galo reagiu com Igor Rabello e Hulk. Nos acréscimos, o VAR recomendou revisão de possível pênalti para o Maringá, mas o árbitro não marcou. A decisão será em 21 de maio, na Arena MRV.

Já o Fortaleza empatou por 1 a 1 com o Retrô, na Arena de Pernambuco. Richard Franco abriu o placar para os donos da casa, e Lucero igualou para o Leão do Pici no fim. O jogo de volta está marcado para 21 de maio, na Arena Castelão.

Enquanto se preparam para os jogos decisivos de volta, as equipes voltam suas atenções para os respectivos campeonatos nacionais. O São Paulo enfrenta o Fortaleza na sexta (2), pelo Brasileirão, e o Náutico encara o Brusque, domingo (4), pela Série C. O Fluminense joga no sábado (3), contra o Sport, pelo Brasileiro, e a Aparecidense visita o Goianésia, também no fim de semana.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais