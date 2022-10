Proibições de pesca na Piracema começam dia 5 de novembro

Usando até Drones que acompanham os cardumes e evitam pesca com apetrechos ilegais em cachoeiras e corredeiras, pontos em que os cardumes ficam muito vulneráveis à pesca predatória a PMA, inicia na próxima semana Operação Piracema que deve se estender até o ultimo dia do mês de fevereiro de 2023.

O período de defeso começa em 1º de novembro e , nos rios Paraná, Paranaíba e Aporé, que fazem divisa com Mato Grosso do Sul enquanto que a partir do dia 5 de novembro, no fim de semana pós-eleição, fica proibida a pesca predatória em todos os rios do Estado para permitir a reprodução dos peixes.

De acordo com a Resolução da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), a pesca nos rios de domínio de Mato Grosso do Sul é proibida, anualmente, no período citado. As imagens podem identificar infratores, mesmo quando fogem, por características físicas pessoais e até das embarcações utilizadas.

A operação passada, a 2021/2022, contou com 325 policiais em 26 Subunidades estabelecidas em 20 municípios, além de mais 20 fiscais do Imasul. A ação, que iniciou em 5 de novembro de 2021, foi encerrada em 28 de fevereiro deste ano e apreendeu 126 kg de pescado e autuou 41 pessoas.