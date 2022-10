Empresário morre após colidir em picape, em Paranaíba

O empresário Junair Freitas de Oliveira, de 39 anos, morreu após sofrer acidente de trânsito. Ele conduzia uma Honda CPX 150, quando colidiu em um Fiat Toro de cor branca, no cruzamento entre a Avenida Durval Rodrigues Lopes, com a Rua Coronel João Pereira Dias, no centro de Paranaíba, a 417 km da capital. O acidente ocorreu na tarde de ontem (27).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h e encaminhou uma equipe de atendimento emergencial. Quando chegaram no local, o empresário estava caído próximo ao meio-fio da via, com sinais de fraturas múltiplas nas pernas, além de braço e antebraço, sem consciência. Durante os atendimentos iniciais não foi identificado pulso na vítima.

De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros, foram realizadas manobras de massagens cardíacas a fim de reanimar a vítima. O homem foi transportado para o hospital local, enquanto a equipe de emergência continuou com os procedimentos de reanimação. Junair não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia também foram acionadas no local. As causas do acidente estão em apuração.

A vítima

Junair Freitas de Oliveira era proprietário das Lojas Elegance, e possuía duas unidades no município de Paranaíba. O empresário era bastante conhecido na cidade, por comercializar produtos eletrônicos, presentes e artigos de pesca.

A morte de Junair causou comoção nas redes sociais com diversas mensagens lamentando o acidente fatal. O empresário deixa esposa e dois filhos.

