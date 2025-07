Jovem de 27 anos é morto a tiros no Jardim Campo Nobre em Campo Grande

O fim de tarde de domingo (6) foi marcado por violência em Campo Grande. Pablo Eliezer Mendonça da Silva, de 27 anos, foi assassinado a tiros na Rua Luís Chinaglia, no bairro Jardim Campo Nobre. O autor dos disparos fugiu do local e, até o momento, não foi localizado pela polícia.

De acordo com relato de uma testemunha, um homem armado se aproximou e atirou contra Pablo, que tentou correr para escapar. A vítima conseguiu percorrer cerca de 50 metros antes de cair na calçada. Dois amigos que estavam próximos o socorreram e o levaram, em um carro particular, até a unidade de saúde do Bairro Universitário. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Criminal estiveram no local do crime, que foi isolado para investigação. Não foram encontradas cápsulas de munição ou vestígios balísticos no ponto onde ocorreram os disparos. A única pista deixada foi o rastro de sangue que indicava a tentativa de fuga da vítima.

Ainda segundo a polícia, não há câmeras de segurança nas imediações que possam auxiliar na identificação do atirador. O caso foi registrado como homicídio e está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Até o momento, a motivação do crime é desconhecida. Familiares e amigos da vítima devem ser ouvidos nos próximos dias para tentar ajudar nas investigações.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais