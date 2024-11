Jovem é morto a tiros durante festa no Bairro Iracy Coelho, em Campo Grande

William Marcos, 27 anos, foi assassinado na manhã deste domingo (3) durante uma festa no Bairro Iracy Coelho, em Campo Grande. O crime aconteceu em um espaço de locação onde aproximadamente 40 pessoas participaram do evento. Baleado, William ainda conseguiu caminhar por cerca de 160 metros antes de desabar encostado em uma parede, onde foi encontrado já sem vida, segurando seu celular.

Uma vizinha relatou ter ouvido três disparos por volta das 5h da manhã. De acordo com testemunhas, William residia no bairro Jardim das Hortênsias e estava entre os convidados da festa, que foi interrompido pelo ataque. Equipes da Polícia Militar isolaram o local, aguardando a chegada da perícia e da Polícia Civil. Investigadores da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) também foram acionados para apurar as denúncias do crime.

O corpo do jovem, coberto por um lençol branco, atraiu a atenção de moradores, que se aglomeraram na rua para observar a cena. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a motivação do crime. A polícia segue investigando o caso em busca de pistas que possam esclarecer o assassinato.

