Encontro de caminhonetes movimenta Campo Grande neste domingo

Os fãs de caminhonetes modificadas possuem um encontro marcado neste domingo (03). O 1º Meet and Truck, teve início às 9h e seguirá até às 18h, oferecendo atividades para toda a família nos altos da Avenida Afonso Pena (antiga cidade do Natal). Com entrada gratuita, o Meet and Truck terá exposição de caminhonetes personalizadas e premiações em categorias, como: ‘Destaque do evento’, ‘Mais alta’ e ‘Mais modificada’.

Para quem quiser uma experiência única, também haverá o Meet and Truck Experience. Ao doar 1kg de alimento não perecível, os adultos poderão dar uma volta em caminhonetes raras em um circuito exclusivo, enquanto as crianças poderão curtir passeios em quadriciclos e UTVs.

“O Meet and Truck será uma celebração da cultura automotiva e uma oportunidade para os amantes de caminhonetes encontrarem os veículos que admiram e compartilhar experiências”, afirmou o organizador do evento, Matheus Palhano.

Promovido pelo maior portal de caminhonetes do Brasil, a BF///MS, o evento ainda conta com atrações musicais e food trucks com opções gastronômicas para todos os gostos.

Serviço

Data: Domingo, 03/11

Horário: 09h às 18h

Local: Altos da Avenida Afonso Pena (antiga cidade do Natal)

Entrada gratuita (com opção de doação de 1kg de alimento para participar do circuito)

Com informações da assessoria de comunicação

