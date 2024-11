Presidente da Nelore MA garante Expogenética em 2025 com etapa da PBR

“Se tornou uma realidade e entra para o calendário de MS”, afirma Paulo Matos

Campo Grande está sendo palco da 1ª Expogenética MS, maior exposição agropecuária da raça nelore. O evento que foi oficialmente aberto no dia 1º de novembro no Parque Laucídio Coelho contou, além da programação de leilões, exposições e show, com uma etapa mundial da PBR.

A feira segue ainda com programação até o dia 10 de novembro. Entretanto, em entrevista ao Jornal O Estado, o presidente da Nelore MS, Paulo Matos, garantiu a Expogenética em 2025. “Com certeza, superou a expectativa, leilões também em termo de volume e negócio. A feira já se tornou uma realidade e entra para o calendário de Mato Grosso do Sul”.

Rodeio

Do dia 31 de outubro até este sábado (2) o público pode prestigiar o retorno da montaria em touros no Parque de Exposições com uma etapa mundial da PBR (Professional Bull Riders) depois de um hiato de 12 anos no 1º Campo Grande Rodeo Music. Inclusive com peões que já se apresentam nos EUA, fazendo parte da competição em times da PBR.

O ganhador da etapa no Campo Grande Rodeo Music é um sul-mato-grossense da cidade de Inocência de apenas 18 anos. Gustavo Luiz da Silva foi invicto na competição, não caiu de nenhum touro. Ele que começou na etapa na terceira colocação do ranking nacional.

Também na entrevista ao O Estado, Paulo Matos revelou que já assinou o contrato com a PBR Brasil para 2025. “Para o ano que vem a feira também contará com o rodeio em touros. Eu já assinei com a PBR”, assegurou.

Conforme a organização, em média, 16 mil pessoas passaram pelo parque até este sábado. “O público compareceu, abraçou a festa”, finalizou o presidente da Nelore MS.

