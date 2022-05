Jovem é morto a tiros a luz do dia no Aero Rancho

Jovem de 22 anos, foi morto a tiros no fim da manhã de hoje (21), no cruzamento das ruas Gerbera com Arquiteto Vila Nova Artigas no bairro Aero Rancho em Campo Grande.

De acordo com informações apuradas pelo O Estado Online, o rapaz estava parado na rua, quando foi surpreendido por dois homens que estavam uma motocicleta. Neste momento, o garupa desceu e efetuou os disparos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por populares, mas ao chegar no local foi constatado que o rapaz já estava sem vida. No local foram recolhidas pela polícia cerca de oito cápsulas deflagradas e no corpo da vítima em análise preliminar, haviam nove lesões.

Policiais do SIG (Setor de investigações Gerais) e do Batalhão de Choque estiveram no local. A perícia foi acionada e o delegado de plantão da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol se deslocaram até o Aero Rancho para realizar os levantamentos da Polícia Judiciária.

Na região

Na madrugada anterior, um motorista de aplicativo, 44 anos, foi esfaqueado no rosto, após aceitar uma corrida para o bairro Parati em Campo Grande. Para a polícia a vítima contou que, aceitou a corrida na rua. Internacional, no bairro São Conrado com destino ao bairro Parati.

