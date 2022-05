Victor Rocha cobra celeridade na liberação dos recursos para conserto do Tomógrafo

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) esteve nesta quinta-feira (19) no Hospital do Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão conversando com o coordenador administrativo, Amilton Alvarenga sobre o conserto do tomógrafo que está queimado desde o ano passado.

O tomógrafo, responsável por realizar cerca de 40 tomografias por dia, está com defeito, atrasando o atendimento aos pacientes. “Atualmente eles estão fazendo as tomografias em hospitais parceiros e enfrentando grandes dificuldades na locomoção desses pacientes. Eles nos pediram ajuda para fazer a manutenção do equipamento”, explicou o vereador.

Segundo o coordenador do Hospital do Câncer, o valor para que o equipamento volte a funcionar custa R$ 600 mil. Esse valor será subsidiado pelas secretarias de estado e do município de saúde. “Com o apoio da Câmara Municipal conseguimos o compromisso de que o governo de MS e a prefeitura de Campo Grande arcariam com o conserto do nosso tomógrafo, porém até agora o recurso não foi repassado. Atrasando ainda mais o tratamento das pessoas que precisam do exame”.

Amilton Alvarenga, disse que tem buscado parceria com outros hospitais para poder prestar o atendimento, porém, para a realização de cada exame é necessário o pagamento adiantado. “Os exames que poderiam estar sendo realizados aqui no Hospital do Câncer, têm sido realizados em outros hospitais. Já são cinco meses que estamos nessa dependência para atender aos nossos pacientes, que busca nossa instituição para diagnóstico e tratamento do câncer”, desabafou.

Dr. Victor Rocha, que além de vereador é médico mastologista, sabe da importância do equipamento para oferecer qualidade no atendimento, garantindo o acesso à saúde pública de nossa gente. “Vou conversar com a prefeita Adriane Lopes e cobrar celeridade junto à Sesau, para que esse recurso seja liberado e o tomógrafo possa enfim voltar a atender a população campo-grandense e sul-mato-grossense”, finalizou o progressista.