Semana começa com tempo instável e alertas de tempestade em Mato Grosso do Sul

A semana começa com tempo instável em Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de chuvas intensas, nas classificações amarela e laranja, para várias áreas, incluindo Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

Em Campo Grande, a segunda-feira (28) será de céu predominantemente nublado, com previsão de tempestades em algumas partes da Capital. As temperaturas devem variar entre 14°C e 26°C. Segundo o Inmet, a cidade está sob alerta amarelo de chuvas intensas até as 9h da manhã, com expectativa de precipitação entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia. Rajadas de vento entre 40 e 60 km/h também estão previstas.

Em Dourados, a situação é ainda mais preocupante. O município está sob alerta laranja, que indica maior perigo de chuvas intensas. A previsão aponta para pancadas de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo acumular de 50 a 100 milímetros no dia, além de ventos fortes que podem atingir de 60 a 100 km/h. As temperaturas na cidade devem oscilar entre 14°C e 25°C. O Inmet alerta para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Três Lagoas também deve enfrentar um início de semana instável. A previsão é de tempestades em partes da região, com temperaturas variando entre 19°C e 26°C. A cidade está sob alerta amarelo de chuvas intensas, com volumes esperados entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhados de ventos de 40 a 60 km/h.

Já em Corumbá, o cenário é um pouco mais tranquilo. Apesar do céu nublado, não há previsão de chuva significativa para esta segunda-feira. As temperaturas na cidade devem ficar entre 20°C e 28°C.

A Defesa Civil recomenda atenção redobrada para a população das áreas em alerta, principalmente em caso de temporais. É importante evitar áreas de alagamento, não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento e, se possível, desligar aparelhos elétricos em caso de tempestade.

Com informações do Inmet

