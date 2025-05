Jovem é executado com 12 tiros em frente a casa no Bairro Tiradentes, em Campo Grande

Antônio Ricardo Silva de Jesus Honório, de 20 anos, foi assassinado com pelo menos 12 tiros na madrugada desta segunda-feira (12), no Bairro Tiradentes, em Campo Grande. O crime aconteceu na Rua da Flauta, em frente a uma residência onde o jovem estava. Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Civil, Ricardo foi surpreendido por disparos de arma de fogo quando estava em frente a um imóvel da região. O autor dos disparos ainda não foi identificado, e testemunhas não souberam informar detalhes sobre o atirador ou a motivação do crime.

Dois vizinhos que ouviram os tiros correram até o local e encontraram o jovem ferido. Eles tentaram socorrê-lo, levando-o até a unidade de saúde do Bairro Tiradentes, mas Ricardo já chegou sem vida.

Equipes das Polícias Civil e Militar, além de peritos criminais, estiveram na cena do crime durante a madrugada. No local, foram recolhidos estojos de munições e iniciada a análise de câmeras de segurança da região. Testemunhas também começaram a ser ouvidas.

O caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação. A polícia não descarta nenhuma hipótese e busca por imagens e novas informações que possam levar à identificação do autor do crime.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais