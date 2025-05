Casal morre e filha fica gravemente ferida após acidente na BR-262 em Três Lagoas

Um grave acidente ocorrido na noite de domingo (11) na BR-262, em Três Lagoas, cidade localizada a 327 quilômetros de Campo Grande, resultou na morte de Cláudia Moraes e Edson Nunes. A filha do casal, que também estava no veículo, foi socorrida em estado grave.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a família seguia pela rodovia em um Chevrolet Cobalt quando, sob forte chuva, o carro teria aquaplanado e invadido a pista contrária. Uma caminhonete Toyota Hilux que vinha no sentido oposto não conseguiu evitar a colisão frontal.

O impacto foi tão violento que destruiu completamente o carro da família. Cláudia e Edson morreram ainda no local. A filha do casal foi retirada do veículo com vida, mas em estado grave, e encaminhada para atendimento médico, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Na Hilux estavam três pessoas. O motorista recebeu os primeiros socorros por uma ambulância da prefeitura de Água Clara e foi levado ao Hospital Auxiliadora. Os outros dois ocupantes da caminhonete não se feriram.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, perícia técnica e ambulâncias da região atuaram no atendimento da ocorrência. A rodovia ficou parcialmente interditada durante o trabalho de resgate e remoção dos veículos. O caso será investigado pelas autoridades.

