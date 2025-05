Funsat oferece 1.840 vagas de 193 empresas, nesta segunda-feira (12)

A Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho) reabre, nesta segunda-feira (12), com 1.840 vagas disponíveis. São ofertas de emprego de 193 empresas de Campo Grande, em 154 profissões diferentes, e acessíveis a quem estiver com o cadastro em dia no órgão.

Relação que inclui procuras por alinhador de pneus (1 vaga), almoxarife (1 vaga), assistente de cobrança (1 vaga), atendente de lanchonete (100 vagas), auxiliar administrativo (32 vagas), auxiliar de cozinha (10 vagas), auxiliar de limpeza (146 vagas), comprador (2 vagas), costureira em geral (10 vagas), eletricista de instalações (3 vagas), faturista (1 vaga), operador de caixa (222 vagas), operador de processo de produção (100 vagas), e ainda 15 vagas para pedreiro.

Fazem parte das 1.370 oportunidades de “perfil aberto”, que não exigem experiência do candidato para contratar, sete destaques da Fundação. Recrutamentos dessa modalidade, para ajudante de motorista (3 vagas), analista de estoque (1 vaga), auxiliar administrativo (31 vagas), barbeiro (3 vagas), frentista (4 vagas), porteiro (1 vaga), além de quatro vagas para vendedor interno.

Voltadas à exclusividade do público PCD (Pessoa com Deficiência) são 16 anúncios: assistente administrativo (6), atendente de lojas e mercados (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de linha de produção (1), repositor em supermercados (5), vendedor interno (1).

Serviço: Tenha mais informações pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800, ou durante o atendimento da Agência de Empregos da Fundação, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. Os atendimentos acontecem das 7h às 17h, sem intervalo de almoço.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

