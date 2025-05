Trabalhador rural de 65 anos é resgatado após cair de cavalo e ser pisoteado no Pantanal do Abobral

Um trabalhador rural de 65 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar após sofrer um acidente enquanto realizava atividades na Fazenda São Judas, localizada na região do Pantanal do Abobral, a aproximadamente 150 quilômetros da área urbana de Corumbá. O incidente aconteceu na última sexta-feira (9).

Segundo o 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros, o homem caiu do cavalo durante o trabalho de campo — acidente que os peões chamam de “rodada”, e acabou sendo pisoteado pelo animal. A guarnição de resgate foi acionada e percorreu uma longa distância até a propriedade rural para prestar socorro.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o trabalhador consciente e orientado, mas com múltiplas escoriações pelo corpo e uma fratura na perna direita. Ele recebeu os primeiros atendimentos no local, com imobilização e estabilização, antes de ser transportado até Corumbá, onde foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica e atendimento especializado.

De acordo com os bombeiros, as dificuldades de acesso à fazenda, por conta da distância e da vegetação pantaneira, exigem planejamento logístico e agilidade da equipe. O caso serve de alerta sobre os riscos da atividade pecuária em regiões remotas do Pantanal, onde os acidentes com animais de montaria ainda são comuns.

O estado de saúde do trabalhador não foi divulgado até o momento, mas ele segue sob cuidados médicos.

