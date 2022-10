Jovem é esfaqueado e tem pertences levados na Vila Bandeirantes

Na manhã desta quarta-feira (12), um jovem de 19 anos foi esfaqueado e teve os pertences roubados por dois homens na Rua Alexandre Fleming, entre as Ruas Vicente Solari e Salim Maluf, na Vila Bandeirantes. O rapaz foi abordado pelos ladrões por volta das 7h da manhã, quando retornava para casa, após o trabalho.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, o rapaz estava de bicicleta, quando em dado momento foi surpreendido por um carro do modelo Palio, na cor verde, com a dianteira danificada. O carro parou em sua frente e dois homens desceram, um deles com uma faca, que em sequência, partiram para cima da vítima e o agrediram com socos.

O rapaz ficou com uma lesão aparente na região da testa, além de um corte na região das costas. Os agressores levaram sua bicicleta e o celular. Segundo a vítima, depois que colocaram os objetos no carro, a dupla fugiu em direção ao Bairro Aero Rancho.

Os bandidos ainda não foram identificados e a polícia prossegue com a investigação. O caso foi registrado com roubo majorado pelo concurso de pessoas na Depac Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

