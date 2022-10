Homem é socorrido e diz ter sido agredido por motorista de aplicativo

Segundo boletim de ocorrência, a vítima contou a versão de que estaria em uma casa de show com alguns amigos e teria conhecido uma mulher, com quem teria saído do local e pego uma corrida de aplicativo. Porém, não sabia dizer onde estava nem de onde teria vindo, apenas que teria sido espancado pelo motorista do carro.

A Polícia investiga o caso que foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.