Dia das criança ganha força após MKT publicitário

A criançada espera o ano todo pelo dia 12 de outubro na esperança de ter se comportado e ganhar um presente no dia das Crianças.

No dia de hoje (12), as crianças brasileiras esperam receber presentes mas nem sempre foi assim, a data ganhou força com um empurrão publicitário das lojas e3 com a chegada das redes sociais o dia acabou se tornando forte.

A data – 12 de outubro – coincide com o dia em que os católicos festejam Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Segundo a Agência Brasil foi o decretonº4.867 que instituiu 12 de outubro como data oficial para comemoração do “dia de festa da criança”.

De imediato, a data não ganhou popularidade entre os brasileiros e só teve projeção quando empresários da indústria de brinquedos lançaram uma campanha publicitária promovendo a Semana da Criança para aumentar as vendas. Desde então, a data é comemorada com festas, brincadeiras e, para quem pode ganhar, brinquedos.

Já o Dia Mundial das Crianças é comemorado em outro dia – 20 de novembro, data reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.