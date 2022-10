IBGE aponta terceiro mês de deflação na Capital

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou ontem (11), pelo terceiro mês consecutivo uma deflação de – 0,22% em Campo Grande, pelo terceiro m}es consecutivo.

A retração dos preços foi medido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e apontou que nos transportes, o resultado é consequência da redução no preço dos combustíveis (-8,50%). A gasolina (-6,23%) contribuiu com o impacto negativo mais intenso no índice de setembro.

“Os combustíveis e, principalmente, a gasolina tem um peso muito grande dentro do IPCA. Em julho, o efeito foi maior por conta da fixação da alíquota máxima de ICMS, mas, além disso, temos observado reduções no preço médio do combustível vendido para as distribuidoras, o que tem contribuído para a continuidade da queda dos preços”, explica o gerente da pesquisa, Pedro Kislanov.

Alimentação e bebidas: – 0,05%

Habitação: – 0,25%

Artigos de residência: 0,35%

Vestuário: 0,94%

Transportes: -1,32%

Saúde e cuidados pessoais: 0,63%

Despesas pessoais: 0,97%

Educação: 0,03%

Comunicação: -2,42%

Apesar de recuar menos do que no mês anterior, o grupo dos Transportes (-1,32%) contribuiu novamente com o maior impacto negativo sobre o IPCA do mês.

