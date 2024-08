Jovem é encontrado morto na cozinha de casa em Sidrolândia

Na manhã desta segunda-feira(12), um jovem identificado como Bruno Oliveira Walta, de 25 anos, foi encontrado morto em uma casa no Bairro Santa Marta em Sidrolândia.

Bruno estava morando por um tempo com o irmão, Maicon Felipe Oliveira Walta, numa pequena casa e passou o Dia dos Pais junto com ele. De acordo com informações do site Sidrolândia News, Maicon disse que trabalha como cabeleireiro e mora em um espaço anexo ao seu estabelecimento, onde cedia a cozinha para que seu irmão, pudesse dormir.

Por volta das 04h30 da manhã, ele notou a luz acesa na cozinha, algo que considerou estranho, já que Bruno normalmente mantinha a luz apagada. Preocupado com a situação, Maicon bateu na porta de ferro que separa a cozinha do quarto, mas não obteve resposta. Decidido a verificar o que estava acontecendo, ele entrou na cozinha e encontrou seu irmão pendurado com uma corda fina envolta no pescoço.

Ele ficou desesperado e cortou a corda na tentativa de salvar Bruno, que não apresentava sinais vitais, e seu corpo já estava pálido. Maicon imediatamente chamou a polícia. A Polícia Militar chegou ao local, preservou a cena e acionou a Polícia Civil, que solicitou a presença da Perícia Científica para os procedimentos necessários.

Maicon disse que Bruno estava normal e não apresentou nenhum sinal no domingo(11). A Perícia Científica constatou que se tratava de suicídio. O caso ainda está sendo investigado.

