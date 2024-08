Homem é preso após furtar mercado no Bairro Jardim Noroeste

O homem que tem 53 passagens pela policia, é fichado por vários crimes, incluindo de furto e violência doméstica

Um homem, de 29 anos, preso no sábado (10), após furtar um mercado no Bairro Jardim Noroeste, passou por uma audiência de custodia na manhã de hoje (12), e teve a prisão revertida para preventiva.

O homem que tem 53 passagens pela policia, é fichado por vários crimes, incluindo de furto e violência doméstica. Segundo o juiz, a prisão preventiva foi efetuada devido aos antecedentes criminais do homem estar associado ao crime praticado, além dele também ser reincidente.

Segundo o boletim de ocorrência, o criminoso furtou duas caixinhas de costela a vácuo, uma pinga, uma lata de leite em pó, uma caixa de bombom e diversas folhagens. Um funcionário do mercado notou que ele saia sem pagar as mercadorias e acionou a GCM (Guarda Civil Metropolitana).

Na Delegacia, o homem disse que era usuário de drogas e estava em situação de rua, além de ressaltar ter cumprido pena pelo mesmo crime em 2023.

O caso foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e foi registrado como furto.

