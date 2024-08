Homem fica em estado grave após ser baleado em São Gabriel do Oeste

Homem de 27 anos ficou estado grave, após ser atingido por disparos de arma de fogo na noite de sábado (10), em São Gabriel do Oeste, distante 128 quilômetros de Campo Grande. O caso foi divulgado após o homem ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande, nesta segunda-feira (12).

A vítima foi encontrada caída e inconsciente na Rua das Curruíras, já baleada. Testemunhas disseram que ouvira o jovem gritar “não faz isso, Juninho”, antes de ser atingido pelos tiros.

A Polícia Militar e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e o homem encaminhado ao hospital municipal. Mas devido os graves ferimentos, precisou ser intubado e transferido para a Capital.

Não há informações sobre o suspeito e as causas do crime. O caso foi registrado na delegacia da cidade como tentativa de homicídio e segue sob investigação.

