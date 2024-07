Cinco homens são presos por estupro de vulnerável e abusos sexuais em Rio Verde

Cinco homens envolvidos em casos de estupros de vulneráveis e abusos sexuais foram presos nos seis primeiros meses desse ano em Rio Verde.

De acordo com as informações levantadas, no dia 08 de março de 2024, foi dado cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de J.R.F.Z. (22). Ele estava sendo investigado pela prática de estupro de vulnerável cometido contra três crianças de sua família. Além disso, o indivíduo mantinha relacionamento amoroso com uma adolescente de 13 anos de idade.

Em 15 de maio, foi preso em flagrante delito E.D.C. (36), que teria abusado sexualmente de sua filha de 11 anos de idade, inclusive com trocas de mensagens com conteúdo de pornografia infantil. Cabe dizer que o indivíduo já havia sido condenado a 14 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, cometido em 2016. Quando foi preso em flagrante, ele estava em regime de monitoramento eletrônico, tendo rompido a tornozeleira eletrônica na tentativa de fuga.

Em 03 de junho, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de E.S.C. (32), investigado pela prática de estupro de vulnerável cometido contra a enteada de 11 anos, cuja situação de violência ocorria desde os seus seis anos de idade. Durante a instrução criminal, ainda foi apurado que a mesma vítima estaria atualmente sofrendo estupro por parte de R.N.R. (56), amigo do genitor, que também teve prisão preventiva decretada.

Mais recentemente, no dia 19 de julho, foi dado cumprimento ao mandado de prisão definitiva em desfavor de U.P.S. (53), condenado a 13 anos de prisão por ter abusado de uma criança de seis anos de idade no ano de 2015. Ele também responde pelo abuso de mais uma vítima de sete anos, ocorrido em 2021, já com condenação de 10 anos e 4 meses de reclusão, porém ainda em sede de recurso.

A prisão foi realizada na Delegacia de Rio Verde de Mato Grosso-MS.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.