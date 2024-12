Jovem é assassinado durante briga em Nova Andradina

Gabriel Alves da Silva, de 22 anos, foi morto com uma facada nas costas durante uma confusão na madrugada desta quarta-feira (25), no Bairro Bela Vista II, em Nova Andradina, a cerca de 298 quilômetros de Campo Grande.

O crime ocorreu quando um homem conhecido como “Curimba” e seu filho começaram a arremessar garrafas e soltar bombas na rua, provocando tumulto. Gabriel tentou intervir, pedindo para que cessassem os atos, mas acabou sendo atacado por “Curimba”, que desferiu uma facada nas costas do jovem. Após o crime, pai e filho fugiram em um Fiat Uno e ainda não foram localizados pela polícia.

A vítima foi socorrida por familiares e encaminhada ao Hospital Regional de Nova Andradina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado na delegacia local e segue sob investigação pela Polícia Civil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais