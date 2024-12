Criança morre atropelada por motorista embriagado em Rio Negro

Um trágico acidente marcou a noite de quarta-feira (25) em Rio Negro, município localizado a 153 quilômetros de Campo Grande. Uma criança de 10 anos morreu após ser atropelada por um carro conduzido por um motorista embriagado, que foi preso em flagrante.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista relatou que havia participado de uma confraternização e consumido várias latas de cerveja no evento. Ao deixar o local, dirigia a uma velocidade aproximada de 60 km/h quando o menino, que estava escondido atrás de um carro estacionado, entrou repentinamente na pista. O condutor afirmou que não conseguiu frear a tempo, resultando no atropelamento.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o motorista exalando forte odor de álcool. O menino foi socorrido em estado grave para o hospital municipal, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde.

Ainda conforme o registro policial, o condutor também foi levado para atendimento médico antes de ser encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Dentro do carro, os policiais encontraram uma caixa de cerveja e diversas latas vazias, reforçando a evidência de embriaguez.

A área do acidente foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e da Perícia, que investigarão as circunstâncias do caso.

