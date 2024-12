MS encerra 2024 com mais de R$ 2,4 bilhões investidos em saúde pública

Ao longo de 2024, o Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), direcionou um volume significativo de recursos para a saúde pública, consolidando importantes avanços no atendimento à população. Foram investidos R$ 2.486.710.746,18 (até a primeira quinzena do mês de dezembro) em infraestrutura, modernização das unidades de saúde, aquisição de equipamentos e ampliação de serviços essenciais em municípios de todas as regiões do estado.

Entre as principais iniciativas, a construção e reforma de hospitais regionais, a expansão da rede de atenção básica e a implementação de projeto para redução de filas de espera em consultas e cirurgias.

O secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, ressalta os investimentos realizados na área da saúde ao longo de 2024, com iniciativas que incluíram desde grandes obras de infraestrutura até programas voltados ao fortalecimento da atenção básica.

“Este ano reforçamos nosso compromisso com a saúde do estado realizando ações que trazem melhorias concretas para a população. Avançamos nas obras do Hospital Regional de Dourados, que está em fase final e será um marco no atendimento de alta complexidade para a região. Além disso, com o MS Saúde, ampliamos o acesso a consultas, exames e cirurgias, garantindo que milhares de sul-mato-grossenses recebessem atendimento de maneira mais rápida, eficiente e humanizada”.

O “MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila” foi uma das principais iniciativas, com foco em reduzir as filas de espera e ampliar o acesso a procedimentos cirúrgicos e exames em todo o estado.

“Com esse programa, aceleramos significativamente o atendimento aos pacientes. Os resultados foram muito positivos e seguimos com expectativas ainda maiores, trabalhando para tirar mais pacientes da fila, garantir tratamento adequado e devolver qualidade de vida a essas pessoas”, destacou a superintendente de Gestão Estratégica da SES, Maria Angélica Benetasso.

Além disso, a integração de tecnologias no sistema de saúde permitiu maior eficiência no atendimento e acesso facilitado a exames e diagnósticos.

Com os avanços ao longo de 2024, o setor de saúde em Mato Grosso do Sul encerra o ano com resultados que reforçam o compromisso do governo em oferecer serviços de qualidade e mais acessíveis à população. As melhorias em infraestrutura, ampliação de programas e a modernização do atendimento criaram uma base sólida para continuar avançando em 2025.

A expectativa é de que os investimentos sejam mantidos e novas iniciativas sejam implementadas, garantindo não apenas a continuidade das melhorias já alcançadas, mas também a superação de desafios ainda existentes, como o fortalecimento da assistência em regiões mais remotas. O próximo ano desponta como uma oportunidade para consolidar ainda mais essas conquistas e levar saúde digna a todos os sul-mato-grossenses.

Com informações da assessoria de comunicação SES

