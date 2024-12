Funsat oferece mais de 2 mil vagas de emprego nesta quinta-feira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) retomou suas atividades nesta quinta-feira (26) em Campo Grande, trazendo mais de 2 mil oportunidades de emprego para a população. Ao todo, 272 empresas estão ofertando as vagas, que abrangem diversas áreas e perfis profissionais.

Segundo dados divulgados pela fundação, das 2.010 vagas disponíveis, 60% possuem perfil aberto, ou seja, não exigem experiência prévia e podem ser preenchidas por pessoas em busca do primeiro emprego. Entre as oportunidades listadas, destacam-se:

– Açougueiro: 10 vagas

– Alimentador de linha de produção: 10 vagas

– Assistente administrativo: 13 vagas

– Atendente de padaria: 22 vagas

– Auxiliar de cozinha: 27 vagas

– Auxiliar nos serviços de alimentação: 152 vagas

– Demonstrador de mercadorias: 2 vagas

– Fiscal de loja: 10 vagas

– Magarefe: 100 vagas

– Operador de caixa: 90 vagas

– Pedreiro: 23 vagas

– Porteiro: 4 vagas

Além disso, 1.197 dessas vagas oferecem treinamentos para novos profissionais, abrangendo 83 funções diferentes, como:

– Atendente do setor de frios e laticínios: 15 vagas

– Frentista: 8 vagas

– Motorista de caminhão: 2 vagas

– Repositor em supermercados: 124 vagas

– Servente de obras: 29 vagas

– Vendedor interno: 2 vagas

A Funsat também disponibiliza 24 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), sendo:

– Auxiliar administrativo: 1 vaga

– Auxiliar de limpeza: 1 vaga

– Auxiliar de linha de produção: 5 vagas

– Recepcionista: 5 vagas

– Vigilante: 6 vagas

Interessados podem consultar o quadro de vagas e se candidatar até as 17h, comparecendo à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, em Campo Grande. É importante manter os dados cadastrais atualizados. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5800.

