Jovem é agredido com foice em área rural de Dourados

Um jovem de 20 anos foi vítima de assalto e agredido com uma foice, em Dourados, município localizado a 228 km de Campo Grande. O assalto, seguido de agressão física, ocorreu por volta das 22h30, desta quarta-feira (02).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o rapaz indígena voltava para casa, situada na aldeia Bororó, em uma bicicleta, quando foi surpreendido por um indivíduo que estava a pé e anunciou o assalto. A vítima relata que o agressor desferiu golpe de foice em seu rosto, durante a ação.

Além dos ferimentos no rosto, a vítima teve a bicicleta levada durante a ação.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Civil foram acionadas e compareceram no local do crime. O rapaz foi conduzido ao Hospital da Vida, em Dourados.

O caso foi registrado no 1° Distrito Policial de Dourados e segue em investigação.

