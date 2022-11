Protestos continuam em frente ao CMO e trânsito fluí lentamente com apenas uma faixa

Após 4 dias dos resultados do segundo turno das eleições 2022, manifestantes ainda continuam protestando na frente do CMO (Comando Militar do Oeste), na Avenida Duque de Caxias.

Insatisfeitos com as eleições presidenciais, participantes ocuparam duas vias da Avenida, com carros, um trio elétrico e tendas, deixando apenas uma faixa para a locomoção dos carros, que segundo informações estão andando lentamente, mas sem nenhuma parada. A Polícia Militar é a responsável pela segurança do trânsito no local.

Próximo as áreas da Avenida Duque de Caxias também é possível observar sacos de lixo devido aos outros dias de manifestações, que foram limpos pelos próprios manifestantes, que também estão pedindo ajuda a Solurb para que os restos sejam recolhidos.

Ainda de acordo com o grupo que está presente no protesto, essas manifestações irão continuar por tempo indeterminado, contando com o reforço de pessoas do agronegócio e mais manifestantes que irão chegar pelo período da tarde.

Entenda um pouco mais

Desde a noite de 30 de outubro, centenas de pessoas foram para as ruas protestarem contra os resultados das eleições presidenciais, fechando diversas vias em todo o Brasil, impedindo a passagem de carros, caminhões, entre outros. Motivado por isso, o presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou um vídeo nesta quarta-feira (2), onde pedia o fim dos bloqueios nas rodovias de todo o país.

“Eu quero fazer um apelo a você, desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legitimas. Não vamos perder nós aqui a nossa legitimidade. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas, está lá na nossa Constituição. E nós sempre estivemos dentro dessas quatro linhas. Eu tenho que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo a nossa economia”, afirmou Bolsonaro.

Com informações dos repórteres João Gabriel Vilalba e Juliana Brum.

