PR prende carga de cocaína avaliada em R$ 20 milhões

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 166 Kg, na noite desta quarta-feira (2), em Terenos (MS), a 23 km de Campo Grande. De acordo com informações da PF, a carga está avaliada em R$ 20 milhões.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262, quando abordaram um caminhão guincho que transportava uma VW/Kombi. Durante a abordagem, os policiais desconfiaram do nervosismo apresentado pelo motorista do caminhão.

Após vistoria, a equipe encontrou um compartimento oculto na Kombi, onde estavam escondidos os tabletes de cocaína. Questionado, o motorista disse que foi contratado para transportar o veículo de Corumbá (MS) até Campo Grande (MS).

O condutor e uma passageira que o acompanhava foram encaminhados à Polícia Civil em Terenos (MS), juntamente com os veículos e a carga de cocaína.

Outra apreensão em MS

Uma outra apreensão de drogas também foi realizada nesta quarta-feira (2), dessa vez pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira). Foram apreendidos 375 tabletes de maconha escondidos dentro de quatro rodas de um caminhão Ford/Cargo com placas de Tubarão (SC). Um homem de 43 anos foi preso em flagrante.

Os policiais faziam bloqueio na rodovia, que liga as cidades de Ponta Porã e Maracaju, quando abordaram o veículo. O condutor entrou em contradição sobre a viagem e durante vistoria minuciosa no caminhão os policiais localizaram o entorpecente escondido.

Para poder retirar os tabletes de dentro das quatro rodas, sendo dois estepes e outros dois que estavam no bitruque acoplados ao veículo, os policiais tiveram que contar com equipamentos e apoio de uma equipe do 4° Grupamento de Bombeiros Militares de Ponta Porã.

