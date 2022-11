Polícia prende homem que tentou matar vítima com um facão

A Polícia Civil prendeu na última terça-feira (1) um homem por tentativa de homicídio no assentamento Mutum, em Santa Rita do Pardo, a 242 km de Campo Grande. O suspeito teria tentado matar a vítima com um facão.

De acordo com as informações levantadas, o autor desferiu 4 golpes de facão, gerando uma série de lesões. A vítima, com forte sangramento, procurou auxílio médico, só obtendo no início do dia 1º, em razão das condições geográficas do assentamento.

Chamados pelos servidores da saúde, a Polícia Civil compareceu no ambulatório e iniciou de pronto as investigações, a fim de localizar o autor, que foi encontrado e preso em flagrante. Na residência do autor, foi apreendida uma calça jeans com vestígio de substância semelhante a sangue, que passará por exame pericial.

O homem, que foi preso, já tinha passagens pela Polícia por por homicídio tentado, estupro de vulnerável e injúria.

