Jovem é agredido após falsa compra de camisetas da seleção

Um jovem de 22 anos, foi espancado durante uma roubo na Vila Nhaná, em Campo Grande, após ir buscar uma encomenda de camisetas da seleção brasileira. O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (16), por volta da meia-noite.

De acordo com o boletim de ocorrência, o negócio foi realizado via redes sociais. A vítima foi buscar a encomenda na Rua Eduardo Perez, e estaria negociando com uma pessoa que se apresentou com nome feminino.

Ele foi até o local com um motorista de aplicativo. No momento em que desceu do carro foi surpreendido por uma pessoa do sexo masculino, armada e que disse ser assalto. Mesmo colaborando com o suspeito, o jovem foi agredido com socos e pontapés, o que causou diversos ferimentos e sangramentos no rosto.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para realizar os atendimentos médicos. Ele foi conduzido para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Leblon para maiores cuidados. Foram roubados celular e carteira com documentos e dinheiro da vítima.

O caso foi registrado como Roubo majorado se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, na Depac (Delagacia de Pronto Atendimento Comunitária) da Cepol.

Leia também: Ladrões invadem relojoaria e dão prejuízo de R$ 1 milhão