Paulo Ricardo confirma show para comemorar Dia Municipal do Flashback em Campo Grande

O vocalista Paulo Ricardo, da antiga Banda RPM (Revoluções Por Minuto) famosa na década de 80, confirmou que estará em Campo Grande dia 24 de setembro em show aberto ao público na Praça do Rádio Clube.

O evento começa às 19h e termina às 23h e a organização é de uma comissão formada por representantes de grupos de passinhos de Flashback, DJs, proprietários de clubes e similares que realizam festas de Flashback, dançarinos independentes, locutores com programa de Flashback e promoters especializados nas festas deste estilo.

O show será o “Rádio Pirata ao Vivo 35 anos”, com luz cenográfica e direção assinados por Ney Matogrosso. As músicas são do álbum com mesmo nome, gravado em 1986, quando venderam 3,7 milhões de cópias, sendo 500 mil antecipadamente.

A Lei 6.802, que instituiu o Dia Municipal do Flashback em Campo Grande, foi aprovada pela Câmara e sancionada pela prefeita Adriane Lopes em 5 de abril de 2022, a partir de projeto apresentado pelo então vereador Ademir Santana, que faz parte da história das discotecas e danceterias que embalaram a juventude nas décadas de 80, 90 e 2000, na Capital.

“O dia 29 de Agosto é Dia Municipal do Flashback, Passinho, Discotecário, Promoters e Clubes de Época, mas a comemoração será dia 24 de setembro devido à falta de data anterior na agenda do cantor Paulo Ricardo”, esclarece Ademir Santana.

Foi sua a iniciativa de se reunir com o secretário de Cidadania e Cultura, Eduardo Romero, e com o Presidente da Fundação de Cultura, Gustavo de Arruda Castelo, o Cegonha, para definir um evento anual para manter a tradição do Flashback.

“Nós queremos ser reconhecidos como um segmento cultural de Campo Grande, assim como os demais, que recebem atenção do Poder Público”, argumenta

Ademar Cardoso, dançarino das músicas eletrônicas das antigas discotecas, que viraram danceterias e ganharam as boates, desde a década de 80.

Cardoso já foi vice-campeão nacional de dança no programa Silvio Santos, e ganhou o segundo principal e maior concurso de dança de discoteca realizado na Capital, pela FM Capital e o locutor Éder Mosciaro, o Flashdance. A primeira edição teve como campeão o dançarino Jaime Adão Pereira, o Jaimão.

A mobilização dos grupos de Passinhos de Flashback e DJs é da dançarina e coreógrafa Letícia Angel`s. Os principais grupos se reuniram no dia 28 de agosto de 2021 na Praça do Rádio Clube para gravar um clipe com a música Jerusalema e lá nasceu a idéia do Dia Municipal do Flashback em Campo Grande.

