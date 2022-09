Cynthia Pereira eleita representará as mulheres na ALEMS

A Sargento Cynthia Pereira (MDB), candidata a deputada estadual decidiu colocar o seu nome a disposição da categoria para representar as mulheres e os policiais do Estado.

“Iniciei em 2003 como soldado e aprendi a valorizar a mulher, o negro e o militar após 18 anos trabalhando com pessoas. Após apoio de amigos e familiares decidi colocar o meu nome à disposição. A população está muito carente e as mulheres tem o interesse de serem empreendedoras porém não ter recursos” contou a militar.

Focada nos últimos dias da eleição, ela tem ouvido as principais reinvindicações e promete que irá reivindicar e levar resultados. “Nunca imaginei ser recebida com tanto carinho”, afirmou Cynthia.

Ela também tem trabalhado nas redes sociais e afirmou que tem visto resultados com esta parceria.

Durante sua entrevista ela lembrou da importância do tratamento psicológico aos policiais para que não cheguem ao último patamar em desespero e afirmou que irá trabalhar em favor da categoria, sendo eleita.

Com informações da repórter Mylena Fraiha.

