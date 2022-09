Ladrões invadem relojoaria e dão prejuízo de R$ 1 milhão

Uma loja, que comercializa joias e óculos na área comercial do centro de Três Lagoas, a 334 quilômetros de Campo Grande, foi roubada na madrugada desta quinta-feira (15). O prejuízo estimado no roubo foi de aproximadamente R4 1 milhão de reais em produtos.

De acordo com as informações do site Hoje Mais, os bandidos conseguiram adentrar a loja através do telhado e utilizaram um maçarico para arrombar o cofre. Os suspeitos levaram dinheiro, joias, óculos e relógios que estavam em exposição nas vitrines.

Ainda segundo o Hoje Mais, os assaltantes saíram pelo mesmo local onde entraram. A perícia esteve na loja e fez coletas de dados, que posteriormente serão repassadas para o setor investigativo da Polícia Civil.

Em junho deste ano, o mesmo local já havia sido alvo de ladrões. No período, um homem armado invadiu o local, rendeu funcionários e roubou alguns produtos. O assalto foi em plena luz do dia, no horário do almoço.

Leia também: Mulher é presa em flagrante transportando cocaína e maconha em aeroporto

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.