Jovem desaparece após sair para suposto encontro com mulher conhecida pela internet em MS

Um jovem de 19 anos está desaparecido desde o último sábado (9), em Dourados, após sair de casa e não retornar. Segundo relatos de amigos à família, ele teria seguido para Ponta Porã, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, para encontrar uma mulher que conheceu pelas redes sociais.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela mãe do rapaz nesta segunda-feira (11), o jovem saiu de casa no horário do almoço informando que iria até a residência de um amigo. Desde então, ele não voltou para casa e também não manteve contato com familiares.

Na tentativa de localizar o filho, a mãe procurou amigos do jovem, que relataram a possibilidade de ele ter viajado até Ponta Porã para encontrar uma mulher com quem vinha conversando pela internet. No entanto, eles não souberam informar a identidade dela nem outros detalhes sobre o possível encontro.

Ainda conforme a mãe, o jovem nunca havia desaparecido anteriormente, não possui envolvimento com drogas ou outros vícios e também não tinha conflitos familiares.

No momento em que saiu de casa, o rapaz vestia calça jeans azul rasgada na altura do joelho, casaco preto, tênis preto e boné preto. Ele possui tatuagem na mão esquerda e piercings nas orelhas.

O caso é investigado pelas autoridades, e familiares seguem em busca de informações que possam ajudar a localizar o jovem.

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