PRF apreende 629 quilos de maconha durante vistoria no final de semana, em Bataguassu

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 629 quilos de maconha, neste final de semana, em Bataguassu (MS). O passageiro confessou ter pego a droga em Naviraí (MS) e a levaria até Muriaé (MG).

O primeiro flagrante ocorreu na sexta-feira (8), durante fiscalizações na BR-267, quando abordaram um veículo ocupado pelo motorista e um passageiro. Em vistoria no veículo, os policiais encontraram malas com 148 quilos de maconha.

A segunda ocorrência, no sábado (9), os policiais foram acionados para atender um sinistro de trânsito na BR-267 e quando chegaram no local encontraram um Fiat/Uno carregado com 481 quilos de maconha. Buscas foram realizadas, porém nenhum ocupante do veículo foi encontrado.