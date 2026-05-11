Mulher finge pedir lanche para denunciar violência doméstica e mobiliza GCM em Campo Grande

Uma mulher vítima de violência doméstica encontrou uma forma inusitada de pedir socorro em Campo Grande. Ao ligar para o número de emergência 153, da GCM (Guarda Civil Metropolitana), ela fingiu fazer um pedido de lanche para denunciar as agressões que sofria dentro de casa. O caso aconteceu na última sexta-feira (8), no bairro Jardim Columbia.

Segundo informações da GCM, a mulher telefonou perguntando se o “pedido” demoraria para chegar. O guarda responsável pelo atendimento percebeu o tom alarmante da comunicante e entendeu que se tratava de um pedido de ajuda. Durante a ligação, ele conseguiu confirmar o endereço da residência e acionou equipes da corporação.

Conforme o subcomandante da GCM, Alexandre Pedroso, o sistema permitiu identificar a localização da chamada. Ao consultar os dados da vítima, os agentes constataram que ela possuía uma medida protetiva em vigor, o que reforçou a suspeita de violência doméstica.

Quando as equipes chegaram ao local, vizinhos relataram ter ouvido gritos de socorro vindos da residência. A mulher estava na casa acompanhada de três crianças e informou aos guardas que o agressor havia descumprido a medida protetiva, mas já havia fugido antes da chegada da equipe.

Os agentes realizaram buscas pela região, porém o suspeito não foi localizado. A vítima recebeu atendimento e foi encaminhada à delegacia para o registro da ocorrência.

Ainda segundo Alexandre Pedroso, mais de 40 servidores da GCM passam por capacitação específica para atendimento de casos de violência doméstica. A orientação é que denúncias sejam feitas pelo telefone de emergência 153, canal disponível para pedidos de socorro e acionamento imediato das equipes.

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