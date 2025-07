Semana inicia com 2.070 vagas na Funsat e Emprega CG já nesta segunda-feira (7)

A segunda-feira (7) oferta na Funsat (Fundação Social do Trabalho), um total de 2.070 vagas. A informação é do painel da Agência de Intermediação do órgão, que anuncia contratações para 188 empresas, que recrutam em 131 funções diferentes. A semana terá o apoio das colocações de mais duas edições previstas do Emprega CG, na terça-feira (08) e ainda a “Super Quarta”.

Do quadro geral, no quinto dia útil de Julho, procuras vigentes por ajudante de motorista (1 posto), armador de ferragens na Construção Civil (3 postos), atendente de lanchonete (51 postos), auxiliar de cozinha (27 postos), auxiliar de limpeza (175 postos), balconista de açougue (5 postos), carpinteiro (4 postos), demonstrador de mercadorias (4 postos), faturista (1 posto), mecânico de automóvel (5 postos), além de 312 vagas para operadores de caixa.

Já, entre as 1.586 oportunidades de “perfil aberto”, em que o candidato não é cobrado ter experiência para a aprovação, a Fundação indica seis destaques. Relação que inclui buscas por borracheiro (1 posto), coletor de lixo (20 postos), jardineiro (2 postos), operador de processo de produção (100 postos), operador financeiro (40 postos), e ainda 258 vagas para repositor de mercadorias.

Captações que dependem necessariamente do trabalhador estar com o cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional do Emprego). Condicão também aplicada a vagas exclusivas, como são as direcionadas ao público PCD (Pessoa com Deficiência), que na data compreendem nove anúncios: auxiliar de linha de produção (5), auxiliar de limpeza (1), auxiliar administrativo (1), almoxarife (1), e uma vaga para agente de saneamento.

Dia 8 tem Emprega CG

Na próxima terça-feira (8), acontece no no CRAS Tiradentes (Centro de Referência em Assistência Social da região), o 33° evento do Emprega CG em 2025. Uma ação itinerante com 200 vagas, para 23 funções diferentes.

Seleção de colaboradores para três empresas: Novatec, Fort Atacadista e Claro, em atividades como atendente de cafeteria, operador de caixa, repositor de mercadoria, atendente de frios em padaria, atendente de açougue, açougueiro. fiscal na prevenção de perdas, auxiliar depósito, conferente de mercadorias, desossador, operador de caixa, auxiliar de limpeza, porteiro, vigia, auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza, assistente administrativo, vendedor, motorista CNH C/D, auxiliar de cozinha, empacotador, conferente, motorista entregador, atendente de papelaria.

Servoço: Mais informações sobre o Emprega CG pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5841. Ou visite a cede da Funsat, das 7h às 17h, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória.