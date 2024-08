Jovem de 23 anos é morto a tiros em Rio Brilhante

Paulo Ricardo Silva Cambui, de 23 anos, foi morto a tiros no fim da tarde de quarta-feira (28) no assentamento São Judas Tadeu, próximo ao distrito de Tabuinha, em Rio Brilhante, a 161 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu em frente a um bar, onde a vítima teria se envolvido em uma briga com outras duas pessoas.

De acordo com reportagem publicada pelo site Rio Brilhante em Tempo Real, durante o confronto, um dos envolvidos, que estava armado, disparou contra Paulo Ricardo. A vítima foi atingida por pelo menos dois tiros e chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O autor dos disparos ainda não foi localizado. As Polícias Civil e Militar foram acionadas. As investigações estão sendo feitas pela 1ª Delegacia de Rio Brilhante, como homicídio doloso.

