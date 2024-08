Ambulância de Chapadão do Sul tomba após colisão na BR-163

Uma ambulância do município de Chapadão do Sul tombou na BR-163, próximo ao município de Bandeirantes, na noite de quarta-feira (28), após ser atingida por outro veículo. O acidente aconteceu a 71 quilômetros de Campo Grande, e as circunstâncias da colisão ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

Conforme informações preliminares, o veículo hospitalar, ocupado por um paramédico e o motorista, sofreu danos significativos, como o amassamento da lateral, o estilhaçamento do vidro da porta traseira e do para-brisa. Felizmente, ambos os ocupantes tiveram apenas escoriações leves.

De acordo com testemunhas, o acidente foi causado por uma ultrapassagem imprudente, e não foi possível determinar o sentido em que a ambulância seguia no momento do capotamento. O motorista do carro envolvido fugiu do local antes da chegada dos policiais do Batalhão de Trânsito.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil de Bandeirantes foram até o local realizando os levantamentos necessários para esclarecer as circunstâncias do acidente.

